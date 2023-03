Contro la riforma della giustizia le donne travestite da "Ancelle"

Contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu, nuova giornata di protesta in Israele. A Tel Aviv ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti - alcuni di questi arrestati - che hanno cercato di bloccare la tangenziale della città. Poco prima sulla via Kaplan - tradizionale luogo di scelta per queste dimostrazioni - si è svolto un lungo corteo di manifestanti vestite di rosso e largo copricapo bianco come le 'ancelle' del libro di Margaret Atwood. Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ha condannato alcuni episodi di violenza avvenuti, a suo dire, contro i manifestanti: in particolare alcuni di essi attaccati con spray al peperoncino in due separati luoghi di Tel Aviv. "La violenza di questo tipo - ha detto - è responsabilità del governo".