Proteste in Francia: i manifestanti bloccano anche la strada per l'aeroporto Charles de Gaulle

A Parigi i manifestanti contro la riforma delle pensioni hanno occupato l'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle e la Gare de Lyon, principale stazione ferroviaria della capitale francese. Oggi è la nona giornata di mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni, approvata dal governo senza il voto del Parlamento.

Decine di manifestanti hanno invaso i binari alla gare de Lyon da cui partono anche i treni per l'Italia. Tra loro ci sono anche i gilet gialli. Nella capitale francese, l'odierno corteo contro la riforma previdenziale partirà alle 14 da Place de la Bastille diretto a Opèra. E manifestazioni sono organizzate anche in altre città di Francia come Rennes.

Gli scioperi del trasporto pubblico renderanno molto complicati gli spostamenti e aumenteranno certamente i disagi alla circolazione. I conducenti della metropolitana sono chiamati ad aderire in massa allo sciopero mentre per quanto riguarda la rete ferroviaria è prevista la circolazione solo della metà dei treni ad alta velocità e di un terzo di quelli regionali.