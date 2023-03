La visita di Putin a Mariupol: guida l'auto, gli viene mostrato il teatro e riparte con l'elicottero

Vladimir Putin ha visitato la città ucraina bombardata di Mariupol, la sua prima visita in un'area conquistata dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina. Lo fa sapere il Cremlino, dopo il mandato di arresto internazionale emesso per il presidente russo.

Secondo l'ufficio stampa del Cremlino, il presidente è arrivato in elicottero nella città e ha girato i quartieri in macchina, un'auto che ha guidato lui stesso, accompagnato dal vice primo ministro Marat Khusnulin, che lo ha informato dello stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e restauro.

I due - ha fatto sapere con dovizia di particolari il servizio stampa del Cremlino - hanno discusso della costruzione di nuovi microdistretti residenziali, nuove strutture sociali ed educative, infrastrutture per alloggi e servizi comunali e istituzioni mediche. Il capo dello Stato ha anche visitato la costa della città "nell'area dello yacht club e dell'edificio del teatro, luoghi memorabili della città".

Poco dopo, il presidente russo si è imbarcato su un elicottero diretto a Rostov sul Don.