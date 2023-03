Putin a Mariupol, una donna grida: “Non è vero. È solo uno show”. Il video diffuso per errore

Durante la visita a sorpresa di Vladimir Putin nel Donbass, il presidente russo si è fermato a parlare con alcuni abitanti della città di Mariupol. La scena ripresa dalle agenzie russe è stata trasmessa da diverse angolazioni. In particolare una delle agenzie di stampa avrebbe, per errore, diffuso le immagini in cui si sente una donna che urla in sottofondo: “Non è vero! È tutto uno show”. La telecamera inquadra Putin mentre parla con i fortunati residenti ai quali sarebbe stata assegnata un appartamento in uno dei nuovi edifici residenziali costruiti dai russi. La voce femminile è perfettamente udibile e la reazione delle guardie del corpo, che si guardano intorno per identificarla, sembrerebbe eloquente. Il filmato è rimbalzato subito sui social e riproposto dai media ucraini. A diffonderlo è stato anche Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli affari interni dell'Ucraina, che ha isolato quegli istanti di Putin a Mariupol aggiungendo i sottotitoli.