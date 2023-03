Putin nella notte al centro di comando a Rostov sul Don

Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita presso il posto di comando di quella che Mosca definisce “operazione militare speciale” nella città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass spiegando che Putin ha tenuto una riunione presso un posto di comando e controllo militare nella città russa. Putin è arrivato qui da Mariupol, dove si è recato questa mattina.

La Russia non ha usato missili ipersonici nel corso delle operazioni in Ucraina, ma li ha in dotazione insieme ad altri sistemi di armamento sofisticati: lo ha affermato Putin, intervistato dalla televisione di Stato russa in occasione dall'anniversario dell'annessione della Crimea, nel 2014. "Allora non avevamo armi ipersoniche, e oggi le abbiamo. Non le usiamo, ma le abbiamo, e abbiamo altri sistemi di difesa moderni che nel 2014 non c'erano" ha commentato Putin rispondendo alla domanda se non sarebbe e stato meglio lanciare l'invasione dell'Ucraina nel 2014.