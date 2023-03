Quando Muhammad Ali fece finta di picchiare Gianni Minà: “Lui è grosso ma io sono il più forte”

“Lui è grosso ma io sono il più forte” dice Muhammad Ali durante un'intervista mentre con le sue braccia forti tira in mezzo Gianni Minà. La telecamera riprende il siparietto, la veemenza del pugile statunitense che punta il dito e la faccia divertita del giornalista che con il suo savoir faire regala un momento di televisione unico. Morto a 84 anni, Minà è stato il cronista dei grandi ed è riuscito a intervistare personaggi leggendari come lo stesso Muhammad Ali. Lo scrittore, giornalista e conduttore televisivo lascia dei ricordi memorabili e in alcuni casi irripetibili. Minà è deceduto a Roma, dopo una breve malattia cardiaca presso la clinica Villa del Rosario. Era nato a Torino il 17 maggio 1938, ma era cittadino del mondo.