Quando si lamentava dei pochi spazi per i concerti: il manager che riempì gli stadi con Springsteen

Per i "30 anni di Vincenzo Spera", la Tgr Liguria ripercorreva la carriera del manager, che tra i primi portò nel capoluogo ligure - ed in Italia - Bruce Springsteen, Frank Zappa: da Baglioni, a Vasco, passando per Guccini e tanti altri, l'incredibile vita del manager morto investito da uno scooter, ieri sera a Genova.