Questa era Bakhmut: le impressionanti immagini del drone - Video

Queste riprese effettuate da un drone dell'esercito ucraino e pubblicate venerdì 24 mostrano una zona residenziale di Bakhmut in rovina. L'agenzia britannica Reuters, che ha distribuito il filmato, è stata in grado di verificare la localizzazione delle immagini, ma non la data in cui è stato girato.

Le forze ucraine sono riuscite a smorzare l'offensiva russa dentro e intorno la città, dove la situazione “grazie agli sforzi titanici delle forze di difesa”, si sta stabilizzando, ha detto sabato il comandate in capo ucraino Valery Zaluzhniy.