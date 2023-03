Questo soldato della Repubblica popolare di Donetsk imbraccia un'arma cinese - Video

In questo video il quotidiano russo Izvestija intervista sul fronte di Adviivka un soldato della Brigata Kalmius, una divisione fondata nel 2015 in seno delle forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Quella che imbraccia, nonostante le apparenze, non è un'arma da fuoco ma un jammer, un'apparecchiatura progettata per disturbare i segnali radio con cui viene teleguidato un drone: “Premi il grilletto e dopo cinque minuti il drone è a terra”, dice il militare. Ha una portata di circa 1500-2000 metri ed è prodotto dalla Shenzhen Texin Electronic Co, una società cinese. Si può acquistare in rete a circa duemila dollari, quindi questo video non dimostra una fornitura diretta di apparecchiature belliche dal governo cinese. Tuttavia, è un esempio di come le forze occupanti, in virtù delle sanzioni occidentali, siano costrette a ricorrere a tecnologia prodotta in paesi come appunto la Cina, o l'Iran.

Salta all'occhio anche la toppa sulla divisa del soldato: sembra proprio raffigurare il logo di The Punisher, un personaggio dell'americanissima Marvel Comics.