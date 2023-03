Le previsioni del tempo per venerdì 31 marzo

NORD E CENTRO: un flusso di correnti umide atlantiche favorisce frequenti annuvolamenti sulle nostre regioni settentrionali con piogge sulle pianure del Nord-Ovest e nevicate su Alpi e Prealpi a partire dai 1500 metri di quota; bassa probabilità di fenomeni altrove. Venti moderati meridionali. Temperature in diminuzione sulle regioni nord-occidentali, stazionarie altrove con valori massimi compresi fra 16-21°C. Al centro masse d’aria umida in arrivo da ponente sospingono annuvolamenti irregolari che risultano più compatti sul versante tirrenico. Locali deboli piogge non escluse sull’alta Toscana, assenza di fenomeni sulle altre regioni con transito di nubi alte e sottili di scarsa consistenza. Venti moderati meridionali. Temperature senza variazioni significative con valori massimi compresi fra 17-22°C.

SUD e ISOLE: Tempo stabile ancora seppur con nuvolosità in aumento. Già al mattino sono previste nubi medio alte e velature diffuse su Sardegna Campania Molise e alta Puglia, in estensione durante il resto della giornata alle estremità meridionali e alla Sicilia.

La ventilazione è debole meridionale e i mari tra mossi e poco mossi.

Temperature pressoché stazionarie o in ulteriore lieve aumento, minime al primo mattino lungo costa in larga parte comprese tra 7 e 11 gradi, massime gradevoli con valori previsti tra i 16 ed i 20 gradi e localmente anche superiori.