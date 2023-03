Record mondiale in apnea nel lago di Sils. Lo svizzero David Vencl scende a 50 m sotto il ghiaccio

L' apneista David Vencl, conosciuto anche come l'uomo di ghiaccio, ha stabilito il nuovo record mondiale di immersione in Engadina (Svizzera). Il sommozzatore 40enne è sceso a oltre cinquanta metri di profondità sotto la superficie del lago ghiacciato di Sils, in Svizzera, senza nemmeno indossare la muta. Sfida non da poco, poteva avere conseguenze ben più tragiche: Vencl, quando è emerso, ha avuta una perdita di sangue che non è passata inosservata. “Probabilmente ha danneggiato la trachea. Secondo lui il problema è sorto nella discesa a circa 40 metri. Lui, guardando l'orologio che indicava la profondità, ha fatto un movimento con la testa, che con la pressione e l’acqua fredda ha creato degli scompensi in gola”, ha spiegato il portavoce, Pavel Kalous. Per fortuna lo staff dell'apneista era fin dall'inizio organizzato in modo capillare, i primi ad immergersi sono stati i sommozzatori, che hanno ripreso il tutto e si sono occupati anche della sicurezza di Vencl. Subito dopo si è immerso il recordman, un minuto e cinquanta di tensione, che si è sciolto quando David è tornato in superficie. Per sicurezza l’atleta è stato portato all’ospedale di Samedan per ulteriori accertamenti. Ed è stato in seguito dimesso. Questo è il secondo record di David Vencl, due anni fa aveva già battuto un record, nuotando per 80 metri in orizzontale sotto la superficie del ghiaccio.