Regno Unito. Allarme per la riserva naturale: stato di emergenza per la fuoriuscita dall'oleodotto

Le riprese aeree effettuate oggi mostrano le rocce e la terra vicino al porto di Poole nel Dorset intrise di fluido oleoso dopo la fuoriuscita di circa 200 barili da un serbatoio dell'impianto Wytch Farm a Purbecks gestito dal 2011 da Perenco che lo aveva rilevato da BP.

La società ha confermato che c'è stata la perdita di “una piccola quantità di fluido, composta per l'85% da acqua e per il 15% da petrolio” in uno dei suoi pozzi, che è stato attivato immediatamente il “team di gestione degli incidenti” e che la situazione adesso è sotto controllo. "Qualsiasi fuoriuscita è una questione estremamente seria e sarà avviata un'indagine completa per accertare cosa sia successo nel porto di Poole", ha dichiarato Franck Dy, direttore generale di Perenco UK a Wytch Farm.

L’impianto di Wytch Farm a Purbecks, che produce circa 14.000 barili di petrolio equivalente al giorno, è il più grande giacimento onshore del Regno Unito e uno dei più grandi in Europa.

Dichiarato lo stato di emergenza

I commissari del porto di Poole hanno dichiarato di aver attivato un piano di emergenza per le fuoriuscite di petrolio invitando la cittadinanza a non utilizzare le spiagge della zona interessata.

Sono in corso le operazioni di bonifica nel porto di Poole, il porto naturale più grande d'Europa e sito di particolare interesse naturalistico e scientifico.

Quanto è accaduto va considerato "inaccettabile", ha tuonato oggi Philip Broadhead, a capo dell'amministrazione locale, invocando l'intervento del governo di Rishi Sunak oltre che delle autoritàdi polizia, chiamando in causa l'azienda e ammonendo che vi sono "seri interrogativi a cui occorre dar risposta".

Broadhead ha spiegato che restano in azione quattro team dei servizi d'emergenza per contenere la fuoriuscita inquinante e cercare di salvaguardare la riserva naturale di Poole Harbour, "una delle più grandi al mondo".

Nell'operazione sono coinvolte al momento una sessantina di persone, secondo la BBC, coadiuvate da un elicottero e da alcuni droni.