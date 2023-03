L’ospedale di Kramatorsk

L’assedio della cittadina di Bakhmut da parte delle truppe mercenarie russe della compagnia Wagner, costringe i soldati ucraini a una parziale ritirata verso ovest, su posizioni difensive più sicure, oltre il fiume che divide in due la località del Donbass.

Un’offensiva su vasta scala e da più fronti che mette a rischio la vita di chi ancora è rimasto, in tutto circa quattromila persone.

Per questo i militari di Kiev provano a convincere i civili ad abbandonare la città, a volte anche con ordini militari, come nel caso dei bambini.

Molti residenti, però, finisco comunque per essere evacuati per le ferite, più o meno gravi, dovute ai continui bombardamenti.

Per queste persone, l’unica salvezza è rappresentata dai soccorritori e poi dalle cure offerte dall’ospedale di Kramatosk, il capoluogo più grande del Donbass ancora nelle mani di Kiev.

Questa grande struttura è stata già attaccata, in passato, da missili russi ma continua a funzionare, come possiamo direttamente constatare. Ad accoglierci è il primario, che ci conduce lungo un corridoio semidistrutto, proprio per effetti degli attacchi subiti nei mesi scorsi. Il reparto che ospita i feriti di Bakhmut, invece, è ancora integro ed è lì che incontriamo alcuni di loro.

Una di queste persone si chiama Alexandra, ha circa sessanta anni e arriva da Soledar, villaggio a lungo conteso e da qualche settimana sotto occupazione russa. La donna è rimasta ferita agli occhi e al viso durante un bombardamento e ha dovuto lasciare alcuni familiari, che ancora vivono laggiù.

Al solo pensiero, Alexandra scoppia in lacrime. “Mia figlia vorrebbe fuggire, ma il telefono non funziona e non ho sue notizie da giorni”, dice.

La stanza è affollata di pazienti e pochi di loro hanno voglia di parlare. Sono sotto choc per quello che hanno vissuto e ringraziano medici e infermieri per avergli salvato la vita. Tra questi c’è Ivan, che accetta di parlare con noi.

“Mi trovavo a casa con mio zio quando una bomba ha colpito il tetto. Sono svenuto e mi sono svegliato qui”, racconta.

Ha un profonda ferita alla testa e lo sguardo perso nel vuoto. Gli chiediamo cosa pensa dei russi e del loro tentativo di conquistare la città.

“Io li stavo aspettando. Forse con loro la situazione sarebbe migliore”.

La sua risposta è inaspettata ma prevedibile tra coloro che attendono ancora dentro Bakhmut. Per gli ucraini sono “coloro che attendono”: gente fondamentalmente filo-russa e che vede gli occupanti con favore.

“E cosa pensa del fatto che stanno distruggendo la vostra città?”, chiedo a Ivan.

“Io sono etnicamente russo e comunque, non avrei voluto che si arrivasse a uno scontro tra le due parti”.

Dopo l’intervista decidiamo di tornare dalla signora Alexandra, per chiederle un commento alle parole di Ivan, seduto su un letto nella stanza accanto.

Lei ascolta, e poi piange.

“Nessuno ha il diritto di calpestare la mia terra - dice- io non auguro a nessuno di vedere la propria città distrutta in questo modo”.