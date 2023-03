RISO Giuseppe Zanzola, risicoltore di Cerano: «Meglio lasciare la terra incolta se non c’è acqua»

Variare le colture è un tentativo che Zanzola ha già provato nel 2022, ma il risultato è stato fallimentare, quindi non è una strategia che contempla di ripetere. Anche perché per poter ricevere I contributi della nuova Pac (la nuova politica agricola comunitaria) «Siamo obbligati a rispettare i vincoli stabiliti dagli ecoschemi, cioè dobbiamo rispettare una quantità minima di superficie coltivata a riso. Non è che possiamo fare come ci pare».

