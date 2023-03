Ritrovato casualmente il rimorchiatore “Curzola”, naufragato 88 anni fa: “È tomba di 18 uomini”

Cercavano un sommergibile della Seconda Guerra Mondiale e hanno trovato il “Curzola”, un rimorchiatore affondato quasi 90 anni fa con l'equipaggio. Correva il 12 marzo del 1935 quando al largo delle coste di Brucoli, nel Siracusano, per via delle condizioni meteo o per una collisione con una nave ignota, il rimorchiatore naufragò. Nessun superstite, morirono i 18 giovanissimi uomini a bordo (3 sottufficiali e 15 marinai).

Considerando l'elevata profondità - spiega l'ispettore per i beni subacquei di Siracusa, Fabio Portella - e le difficili condizioni in cui operare, dovute alla completa oscurità, alla bassa temperatura e a problemi di decompressione, “sarà improbabile riuscire a portare a galla parti del rimorchiatore”. Il relitto, infatti, stazione a una profondità importante, circa 120 metri, e a una distanza di poco meno di 4 Km dalla costa di Brucoli, al traverso di Capo Campolato.

L'unica certezza al momento sarà garantire la documentazione video e fotografica cercando le cause sul triste l'epilogo del “Curzola”. Una dinamica da chiarire anche per le famiglie delle vittime.