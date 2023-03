Roma, l'artista di strada canta “Tango” in via del Corso e a sorpresa spunta Tananai

“Non so l'attacco del mio brano”, esordisce Tananai che canta Tango con l'artista di strada, una giovane ragazza con un buon seguito sui social, sul marciapiede di via del Corso. Intanto la gente di ferma e inizia a cantare con loro la canzone presentata dall'artista milanese all'ultimo Festival di Sanremo. “Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco e noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello, è bello stare così” duettano i due che si abbracciano. La scena ricorda i primi Måneskin, che proprio su quel marciapiede hanno esordito prima di arrivare al grande pubblico.