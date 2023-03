Romania, collisione tra 2 aerei della Wizz Air all'aeroporto di Suceava

Un Airbus A320 della Wizz Air era in procinto di decollare alla volta di Dortmund (Germania) quando con l'ala sinistra ha colpito un aeromobile parcheggiato della stessa compagnia aerea. L'incidente è stato ripreso e il video diffuso sui social. Il vettore ungherese ha messo a terra entrambi gli aerei per riparazioni e comunicato quanto segue: “Wizz Air conferma che il 14 marzo 2023, il volo W6 4692 in procinto di partire dall'aeroporto di Suceava (Roma) in direzione di Dortmund, durante la fase di rullaggio, è entrato in collisione con un altro aeromobile”. In particolare l'aereo in partenza si è scontrato con lo stabilizzatore destro di un Airbus A320 parcheggiato. “Tutti i passeggeri del volo Suceava-Dortmund sono rimasti illesi e sono sbarcati sani e salvi”, continua la nota che precisa: “La compagnia ha fornito un aeromobile sostitutivo.”