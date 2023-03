Russia-Cina: Putin e Xi firmano un accordo di partnership strategica ed economica

Il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping in visita a Mosca hanno firmato due documenti congiunti, ovvero una dichiarazione sui piani per la cooperazione economica e un accordo su come approfondire il partenariato. Lo riporta la Ria Novosti spiegando che l'accordo sulla partnership mira ad approfondire l'interazione strategica tra Mosca e Pechino.

APPROFONDISCI QUI LA NOTIZIA