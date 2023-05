Russia, le prime immagini del giornalista del Wall Street Journal dopo l'arresto

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio. Il giornale smentisce gli addebiti e chiede l'immediato rilascio. “Preso in flagrante”, dice Mosca. Ira di Washington che chiede a tutti i cittadini americani di lasciare il Paese. “Condanniamo nei termini più duri i continui tentativi del Cremlino di intimidire, reprimere e punire i giornalisti e le voci della società civile”, ha affermato il segretario di Stato Blinken.

Nel frattempo, il tribunale Lefortovo di Mosca in un'udienza a porte chiuse ha confermato l'arresto per Gershkovich, che rimarrà in carcere fino al 29 maggio. Il suo fascicolo è stato classificato dall'Fsb, i servizi di intelligence russi, come 'top secret'.

Secondo gli analisti, se nelle prossime settimane e mesi non ci sarà un accordo di scambio, si assisterà al copione già usato dai russi per la vicenda Brittney Griner: un processo “farsa”, una condanna, e poi la trattativa per ottenere il rilascio di qualche prigioniero russo eccellente.