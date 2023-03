Guidonia, scontro in volo tra 2 aerei dell'Aeronautica militare del 60° Stormo: le prime immagini

Lo scontro tra due ultraleggeri è avvenuto nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia: morti i due piloti. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Lo rende noto il comunicato dell'Aeronautica Militare spiegando che i due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati “in volo nell'ambito di una missione addestrativa pianificata”. Le cause dell'impatto “non sono note”. Intanto circolano in rete le prime immagini pubblicate da alcuni residenti della zona. Sono ben visibili le fiamme alte in mezzo alle case. Il pm di turno della procura di Tivoli sta effettuando un sopralluogo nella zona di via Longarina, mentre la procura avvierà un'indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l'ispettorato dell'aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà degli accertamenti sul caso.