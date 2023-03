Fumo, Schillaci: "Uscita sui giornali una bozza ancora non visionata"

"Ribadisco da medico e da ministro che il fumo fa male. Lo sappiamo tutti e lo sappiamo da anni. La bozza che è uscita sui giornali è una bozza che io non avevo nemmeno visionato. Ribadiamo che il fumo fa male, Stiamo lavorando e la bozza che è uscita non l'avevo neanche vista, l'ho letta sui giornali". Così il ministro della salute Orazio Schillaci in merito alla bozza di provvedimento sulla stretta al fumo che secondo quanto si apprende è stata messa a punto dagli uffici tecnici del ministero.