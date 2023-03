Sci alpinismo, trascinato a valle dalla valanga: il distacco e la discesa rapida tra le rocce

Possibili valanghe? Rischi moderati, con cieli soleggiati e temperature intorno ai 20 gradi, scrive Owen Leeper, esperto di sci alpinismo, protagonista qualche giorno fa di un video da brividi. Lo sciatore si ritrova vittima della valanga che lo trascina in mezzo a rocce e canaloni durante una sessione a Jackson Hole, in Wyoming (Usa). Fortunatamente Leeper ha subito diversi colpi ma non ha riportato conseguenze gravi. Il performer è rimasto sempre in superficie, accusando soltanto problemi alla spalla. Il “video spaventoso”, come lui stesso l'ha definito, ripreso grazie alla telecamera montata sul casco, è stato anche un modo per dire che “non c’è un solo giorno della stagione dove il pericolo valanga sia nullo”.