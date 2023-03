Scuola, Valditara presenta i tutor "prima pietra della rivoluzione del merito"

Novità per la scuola. Dal prossimo anno alle superiori vengono introdotte due figure al fianco degli studenti: il docente tutor e il docente orientatore. "L'impegno del governo per porre il merito al centro delle politiche dell'istruzione - ha detto la premier Meloni - e per far emergere i talenti degli studenti". Ecco le parole del ministro dell'Istruzione e del merito Valditara, ospite a Rainews24 chespiega il provvedimento: “Saranno coinvolti circa 40 mila docenti”.