Sembra un “Big Mac” ma è il “Big Hit” fatto in Russia: più gustoso, la verdura è fresca e costa meno

Difficile da distinguere soprattutto per chi non è un affezionato frequentatore di fast food. Può sembrare un Big Mac di McDonald's e invece è un hamburger fatto in Russia: a detta di chi lo produce, una valida alternativa al celebre panino Usa. Si chiama “Big Hit” ed è da poco in commercio nei negozi “Vkusno i Totchka”, ovvero la catena che ha rilevato McDonald's, con una serie di restrizioni, dopo l'addio motivato dall'invasione russa dell'Ucraina. Cosa c'è di diverso tra il nuovo prodotto russo e il vecchio e amato panino statunitense? È cambiata la salsa, più gustosa, e anche gli ingredienti. In particolare sarebbero state introdotte verdure fresche mentre la precedente gestione - dicono - “utilizzava ingredienti surgelati”. Anche il costo si è ridotto, il “Big Mac” in Russia si acquistava per 180 rubli (2,40 USD), mentre il “Big Hit” viene venduto per 169 (circa 2,20 USD). Ovviamente il gusto è soggettivo e i commenti negativi non mancano. Guardando da lontano il “doppio cheeseburger” appare molto simile all'originale così come il logo della catena: due patatine fritte stilizzate e un puntino, forse di ketchup, che tanto ricordano una “M”.