Sharon Stone non trattiene le lacrime e confessa: “Ho perso metà del patrimonio”

Visibilmente provata, Sharon Stone ha ammesso di essere tra le vittime del crac della Silicon Bank. Pur non essendo entrata nei dettagli della vicenda - si legge sull'Hollywood Reporter, la star ha fatto capire di aver subito ingenti perdite proprio a causa del crollo dei listini dovuto alla crisi dell'istituto californiano. Nonostante ciò ha chiesto in lacrime, alla platea, di donare per la ricerca oncologica: “In questo momento è richiesto coraggio - ha detto -, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo”. Stone, che ha ricevuto appunto il “premio per il coraggio”, nel corso della serata ‘An Unforgettable Evening’, ha ricordato di aver subito l'asportazione di due tumori benigni al seno nel 2001 e ha invitato tutti a sottoporsi a controlli regolari. Proprio i controlli di routine le hanno consentito di scoprire nel novembre scorso un altro tumore benigno, questa volta all'utero.