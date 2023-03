Divieto di costruire nuove piscine, alcuni comuni francesi valutano misure contro la siccità

Con la siccità che incombe in Europa, le nuove piscine potrebbero presto essere vietate nel Var, il dipartimento francese che comprende le regioni di Provenza-Alpi-Costa Azzurra, tra Marsiglia e Nizza. Alcuni comuni in questa zona stanno valutando la possibilità di rifiutare nuove concessioni edilizie per le piscine.

Già a febbraio il ministro per la Transizione ecologica, Christophe Béchu, aveva detto: "La Francia è in stato d'allerta" e "abbiamo circa 3 mesi di ritardo sul riempimento" delle falde acquifere.

Nella zona del Var, dunque, meta di vacanza per molti francesi e non solo, i complessi residenziali hanno quasi tutti almeno una piscina privata. Di fronte alle conseguenze della probabile penuria d'acqua di questa estate, nove sindaci locali stanno prendendo seriamente in considerazione la possibilità di vietare la costruzione di nuove piscine private. Queste nuove misure sarebbero difficili da far digerire ai locali, anche perché c'è un intero settore economico che ruota intorno alla costruzione e manutenzione delle piscine.

Nicolas Martel, sindaco di Saint-Paul-en-Forêt, nel video parla di una situazione temporanea: "Niente più permessi di costruzione. È un messaggio. Niente più piscine, fermiamo temporaneamente per 3, 4, 5 anni". Il sindaco spiega però che è difficile gestire un tale provvedimento: "Come faccio a rifiutare un permesso? Mi attaccherebbero in tribunale, e vincerebbero, la piscina si farebbe comunque e mi chiederebbero anche i danni".

A Montauroux (dipartimento del Var), parla una donna che si sta facendo costruire la piscina in casa, è Bernadette Bernaerts: “Comprerò acqua in Belgio, o in Germania, o in Spagna, o in Italia, se necessario, e ci saranno delle saranno cisterne”.

Nicolas Puginier, titolare di un'impresa che installa piscine dice: "È molto preoccupante. Tutte le aziende del settore hanno fatto investimenti. Da parte mia, l'anno scorso ho comprato un camion, una macchina telescopica. Mi sono attrezzato , e se domani non dovessi più riuscire a fare questo tipo di progetto, cosa farò della decina di dipendenti della mia azienda?"

Agricoltori in agitazione anche nelle Lande

Intanto, nella regione delle Lande, un migliaio di agricoltori hanno manifestato ieri a titolo preventivo per difendere le loro quote sul prelievo di acqua e la costruzione di bacini di stoccaggio. "Non c'è agricoltura senza acqua", ha ribadito il ministro dell'Agricoltura, Marc Fesneau, confermando qualche giorno fa che 60 nuovi progetti di opere idrauliche a vocazione agricola verranno "messi in servizio entro giugno". Opere che suscitano tuttavia l'opposizione degli ecologisti che invocano l'avvento di un'agricoltura più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.