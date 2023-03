Soggettiva di un drone russo che colpisce un edificio dove si rifugiano i soldati ucraini

Il canale Telegram filo russo “Reverse side of the medal” ha postato questo video in cui un drone si schianta su un edificio dove un altro drone, che segue tutta l'operazione, ha rilevato la presenza di soldati nemici. Il post specifica che si tratta di un ordigno con una testata: 2,5 kg di esplosivo, a frammentazione altamente esplosiva e che la distanza dal bersaglio è di 3.000 metri. Nel video sembra che l'impatto del drone contro l'edificio avvenga in un ambiente dove non vi sono soldati ucraini.