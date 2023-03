Soldati caricano proiettili nel cannone del tank: attacchi russi ad Avdeevka, video propagandistico

Il filmato dei carri armati di Putin in azione: un soldato russo intervistato racconta l'offensiva nei pressi della città del Donetsk, in Ucraina. Nel video anche gli interni dei carri con i militari che caricano i colpi in canna e sparano.

Le forze russe hanno attaccato durante la notte il distretto di Nikopol, nell'Ucraina meridionale, otto volte: lo ha reso noto su Telegram il consigliere della regione di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, come riporta il Guardian: "L'esercito russo ha attaccato il distretto di Nikopol otto volte. Quattro comunità sono state sottoposte al fuoco nemico dell'artiglieria pesante: Nikopolska, Marganetska, Myrivska e Chervonogrigorivska. Fortunatamente non ci sono state vittime", ha scritto Lukashuk. Tra gli obiettivi, sono state colpite una linea del gas, una rete elettrica e una "impresa di trasporti".