Nebbia nella foresta: il soldato in trincea spara contro nemico invisibile

Continua una guerra di logoramento nelle trincee e sul fronte del Sud dell'Ucraina: un drammatico video diffuso sui social mostra la soggettiva, di un soldato che sembra combattere contro il nulla: affaticato e con il fiatone, spara contro un "nemico invisibile", attraverso una fitta nebbia.

E' in una trincea del Sud del paese.

Ieri l'ammissione di Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, che ha detto che le forze armate ucraine stanno facendo convergere rinforzi verso Bakhmut, dove "decine di migliaia di soldati" di Kiev stanno dando vita a una "resistenza accanita" e "lo spargimento di sangue aumenta di giorno in giorno". La dichiarazione in un messaggio video. La milizia Wagner svolge un ruolo di primo piano nei tentativi russi di conquistare questa città del Donbass ucraino.

Su sponda ucraina, l'esercito ucraino non avrebbe preso la decisione di ritirarsi dalla città di Bakhmut: lo ha dichiarato un portavoce militare alla Cnn: "Se vediamo che la minaccia per il nostro personale e la nostra situazione operativa sarà maggiore della necessità di mantenere il territorio, lo faremo ma in modo organizzato e senza panico", ha detto Serhii Cherevatyi, portavoce del raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine. "Solo il comando vede fino a che punto c'è una necessità in questa situazione. E poi la decisione in merito viene presa in una riunione dello Stato Maggiore", ha aggiunto. "Posso dire che al momento non c'è alcuna decisione in tal senso", ha concluso.