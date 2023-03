"Putin pensa di vincere una guerra che durerà anni. L'atomica? È un ricatto, non la userà"

Parla a Rainews24 Andrei Illarionov ex capoeconomista del Cremlino e ora senior fellow del Center for security policy di Washington. "La macchina bellica di Putin è sostenuta da alleati come Iran, Bielorussia e in parte Cina" dice Illarionov. Secondo l'economista le sanzioni alla Russia non stanno funzionando come ci si aspettava.