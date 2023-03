"Vi spiego come fuggire dalla guerra": parla lo stratega russo della diserzione

La cartolina qui

Mi dice terra terra

Di andare a far la guerra

Quest'altro lunedì

Ma io non sono qui

Egregio presidente

Per ammazzar la gente

Più o meno come me

Io non ce l'ho con lei

Sia detto per inciso

Ma sento che ho deciso

E che diserterò

Non è detto che Grigory Sverdlin conosca il testo della canzone “Il disertore” di Ivano Fossati, ma di certo opera sulla stessa linea. Ha fondato la rete "Go by the forest", “Passa dalla foresta”, che aiuta i soldati russi a disertare e fuggire: spesso attraversando illegalmente i confini della Federazione russa.

A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, si stima che siano circa 200mila i militari russi morti sul fronte. Sverdlin ha fatto espatriare finora circa 5000 soldati.

Marina Lalovic l'ha intervistato per Rainews24