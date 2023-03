"Berlusconi è persona ragionevole", dice il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha elogiato la posizione sul conflitto in Ucraina del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi:

"Ascoltiamo le valutazioni e le dichiarazioni di molti leader mondiali e politici esperti. Berlusconi è uno di loro. Si tratta di una persona ragionevole che non cede ai tentativi di dipingere tutto in bianco e nero, di impostare il confronto nel mondo sotto lo slogan della lotta della democrazia contro l'autocrazia", ha detto il capo della diplomazia russa in conferenza stampa da New Delhi dove ha partecipato alla ministeriale del G20.

Berlusconi, ha aggiunto Lavrov, "comprende la necessità di risolvere i problemi da cui dipende la nostra vita insieme su questo pianeta".