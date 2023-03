20 anni senza il "Signor G", al Teatro Lirico di Milano la nuova mostra interattiva

Vent'anni senza il "Signor G".

Da sabato 11 marzo e per tutto il 2023 al teatro Lirico di Milano si può visitare “Palco Gaber”, installazione multimediale che svela contenuti speciali dall'archivio di Giorgio Gaber.

"Palco Gaber" offre una gallery di scatti inediti, video di esibizioni, una playlist con le canzoni e i testi, un approfondimento biografico, interviste e contributi di personaggi dal mondo dello spettacolo, della musica e delle istituzioni vicini a Giorgio Gaber, oltre alle puntate del nuovo podcast "E pensare che c'era il pensiero".

La Fondazione Gaber realizza per tutto il 2023 attività volte per ricordare il lavoro di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, con l'obiettivo di avvicinarlo alle generazioni che per ragioni anagrafiche non l'hanno potuto conoscere.