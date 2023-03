"Il Papa vuole andare a Kiev e Mosca", conferma Parolin. "Bene i corridoi umanitari per migranti"

In occasione del decennale del pontificato di Papa Francesco, padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, ha presentato il suo ultimo libro: "L'atlante di Francesco - Vaticano e politica internazionale". Con lui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin: il quale ha parlato con i giornalisti della posizione della Santa Sede sulla questione immigrazione e sulla disponibilità del Vaticano a mediare per la pace in Ucraina. “Il Papa vuole andare a Kiev e Mosca”, conferma Parolin.

Nel video, una sintesi delle dichiarazioni del cardinale Parolin