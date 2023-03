Sonno, l’esperto: “E' una questione di qualità più che di quantità"

Perchè è importante dormire bene? Quante ore è necessario dormire per stare bene? Quali sono i rischi per la salute quando non si dorme adeguatamente? E cosa si intende per buona "qualità del sonno"? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Cicolin, direttore del centro di medicina del sonno dell’ospedale Le Molinette di Torino e uno dei ricercatori dello studio che per la prima volta dimostra direttamente il legame tra sonno e malattia di Alzheimer.