Sordocecità, Schillaci: “Bisogna investire in ricerca, è fondamentale per una buona assistenza”

La Lega del Filo d’Oro è il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Ad Osimo (Ancona) si trova il centro nazionale, sede principale dell’ente, al cui interno operano il centro diagnostico, che formula una valutazione globale ed effettua interventi precoci per bambini al di sotto dei 4 anni; i servizi educativo-riabilitativi; il settore medico; il centro di ricerca, il centro di documentazione e il servizio territoriale.

La visita del ministro della Salute Orazio Schillaci al centro nazionale: “Sono qui oggi per testimoniare la vicinanza del Governo e mia ai bambini, ai fragili, alle persone più indifese e alla Fondazione della Lega del Filo d’oro che da quasi 60 anni svolge un’attività unica nei confronti di questi piccoli pazienti” ha affermato il ministro.

L'importanza della ricerca scientifica: “Bisogna investire in ricerca, dalla ricerca arrivano delle novità per tutti i pazienti- ha spiegato Schillaci.- La ricerca è fondamentale perché da essa derivano le nuove pratiche cliniche, una buona assistenza non può fare a meno di una buona ricerca”.