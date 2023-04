Spari d'artiglieria notturni, abbattimento di droni russi sopra l'Ucraina: urla di gioia dei soldati

Scie luminose illuminano la notte, poi, l'esplosione in cielo: un video - dall'aereonautica militare ucraina - mostra gli spari per colpire droni russi, in territorio ucraino. Il filmato - diffuso sui social di Kiev - mostrerebbe l'abbattimento di droni russi. Subito dopo si sentono le urla di gioia dei soldati.

Potrebbe trattarsi dei dispositivi abbattuti questa notte dalle forze di Kiev, come dichiarato dal colonnello Yuri Ignat, portavoce dell'Aeronautica Militare, in un commento rilasciato all'Ukrainska Pravda: “La Russia ha attaccato l'Ucraina con droni kamikaze oltre ad aver colpito Kharkiv con almeno sei missili S-300, dalla regione di Belgorod - ha detto il militare - si tratta di circa una dozzina di Shaheed, arrivati da Nord”.