La rivoluzione tradita: che cosa sta succedendo in Tunisia?

Arrivano segnali che destano preoccupazioni dalla Tunisia, culla della così detta primavera araba del 2011. Il processo di democratizzazione, iniziato all’indomani della rivolta popolare che ha portato alla fuga dell’ex Presidente Ben Alì, si è arenato più volte nel corso degli ultimi anni.

Con l’elezione a capo dello stato di Kais Saied, un ex professore di diritto cla situazione non è migliorata. Il 25 luglio del 2021, con un colpo di mano, Saied ha deciso di smantellare le istituzioni emanate dalla Costituzione del 2014 accentrando a sé il potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

E’ una deriva autoritaria, denunciano diversi esponenti della società civile, come Sami Tahri, vice segretario del sindacato dei lavoratori, Majdi Jlassi, segretario generale dell’ordine dei giornalisti e Ayyachi Hammami, avvocato e difensore dei diritti dell’uomo. Gli arresti arbitrari di imprenditori, politici, giornalisti e sindacalisti, iniziati a partire dello scorso 11 febbraio, per una presunta “cospirazione contro la sicurezza dello Stato” hanno aumentato la tensione nel Paese. E le ultime dichiarazioni del Presidente Saied sulla presenza di migranti sub-sahariani in Tunisia, e di un presunto complotto iniziato all’inizio del 21mo secolo per cambiare la composizione etnica della Tunisia, sono state bollate da tanti osservatori nazionali e internazionali di razziste. L'inchiesta di Salah Methnani.