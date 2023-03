Steven Seagal si unisce ai russofili a Mosca nel timore che la cultura russa venga "cancellata"

Al "Congresso dei russofili" l'arrivo dell'attore di Hollywood Steven Seagal, star dei film d'azione e d'arti marziali: "Nel timore che la cultura russa venga cancellata".

Nel video Seagal - il cui nonno paterno era originario della Russia, ed ne aveva ottenuto la cittadinanza nel 2016 - è al Forum dove sarà presente anche l'ultra-nazionalista Alexander Dugin (considerato l'ideologo di Putin), ed il ministro degli esteri, Sergei Lavrov.

Lo scorso febbraio Putin aveva conferito all'attore l'onorificenza dell'Ordine dell'Amicizia, assegnato per Decreto per "il grande contributo allo sviluppo della cooperazione culturale e umanitaria internazionale".

Seagal - che è anche un chitarrista, un attivista per i diritti degli animali e sostenitore del Dalai Lama - il 10 Aprile dello scorso anno, aveva festeggiato i suoi 70 a Mosca in un ristorante con i suoi amici russi.

Un filmato diventato virale in rete, lo ritraeva con l’oligarca e presentatore tv russo Vladimir Soloviev e con la caporedattrice di "Russia Today", Margarita Simonyan.

Oltre alla cittadinanza statunitense, l’attore ha anche quella serba ed è cittadino naturalizzato russo. Repubblicano, nel 2021 è anche entrato a far parte del movimento "Una Russia giusta - Patrioti - Per la verità" pro-Putin.