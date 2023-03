Sudafrica, rapper muore sul palco durante il concerto: i fan riprendono la terribile scena

Conosciuto per la canzone “Big flexa”, premiata con 45 milioni di visualizzazioni su Youtube, Costa Titch era impegnato in un concerto a Johannesburg quando è collassato cadendo dal palco. Il rapper sudafricano, di 28 anni, è morto all'improvviso. La polizia ha aperto un'indagine, mentre si attende l'autopsia che permetterà di stabilire la causa del decesso. L'artista si stava esibendo nel sobborgo di Nasrec quando è caduto la prima volta, prontamente rialzato da un membro della band, per poi restare immobile qualche secondo, subito dopo, prima di collassare giù dal palco. I musicisti, insieme allo staff, lo hanno soccorso immediatamente ma non c'è stato nulla da fare.

La morte di Costa Titch, al secolo Costa Tsobanoglou, arriva a un mese dall'assassinio di un altro famoso rapper sudafricano: Kiernan Forbes, noto come Aka, ucciso a colpi d'arma da fuoco fuori da un ristorante di Durban.