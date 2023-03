Tajani a Belgrado: "Pieno sostegno italiano al processo serbo di integrazione Ue"

Al via oggi il primo "Business & Science Forum" italo-serbo presieduto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, a Belgrado insieme al Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic.

Un focus particolare sarà dedicato anche al dossier migratorio, sulla stabilizzazione dei Balcani Occidentali e sul processo di integrazione europea della regione. Al centro dei lavori del Business Forum le opportunità di rafforzamento della cooperazione economico-commerciale e scientifica tra i due Paesi, in particolare nei settori dell'innovazione, della transizione verde e energetica, delle infrastrutture e dell'agritech.

"La Serbia è un partner strategico per affrontare sfide comuni, a cominciare dalla sicurezza del continente europeo e il contrasto ai flussi migratori irregolari. Pieno sostegno italiano al processo serbo di integrazione Ue", ha scritto Tajani su Twitter.

"Noi vorremmo che la guerra in ucraina finisca subito, non ci interessa chi vincerà o perderà, ci interessa la pace", ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Un tempo la pace era la parola più importante nel mondo. La Serbia auspica la pace, speriamo che quando arriverà sia per il bene di tutti, ma temo che così non sarà. Tutti aspettano solo una vittoria o una sconfitta certa della controparte" .