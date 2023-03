Tecnici dell'agenzia atomica costretti a camminare a piedi tra le campagne per raggiungere Zaporizha

“Una squadra esperta sta attraversando la linea del fronte e - quando necessario - anche a piedi”, il commento al video postato sui social dell'Aiea - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica -. Il messaggio di Rafael Grossi, il direttore: “La rotazione a Zaporizhzhya è ora completata. Sono incredibilmente orgoglioso della professionalità del nostro staff. Molto grato all'Onu per il loro sostegno. L'Aiea non si fermerà”.

Il viaggio dei tecnici dell'agenzia, andati a sostituire sul posto i colleghi che hanno presidiato per mesi la centrale nucleare più grande d'Europa.