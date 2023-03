Le previsioni del tempo per martedì 28 marzo

NORD

Al Nord cielo sereno fin dal mattino, temperature minime in calo, deboli nevicate su Alto Adige e zone alpine di confine. Venti in attenuazione.



CENTRO

Al Centro torna il bel tempo su Toscana, Umbria e Lazio, ultime nubi al mattino presto su Abruzzo e Molise con tendenza a rapido miglioramento clima fresco e ventoso.



SUD e ISOLE

Al sud e sulle isole avremo ancora nubi sparse con al mattino possibili locali precipitazioni residue che nel corso della giornata si esauriranno progressivamente. Anche le nubi si andranno gradualmente a diradare. Le temperature sono attese in aumento sulla Sardegna, in diffuso e localmente deciso calo sulla Sicilia e soprattutto sulle regioni meridionali peninsulari.