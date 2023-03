Terremoto a Perugia, la scossa ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio di telefonia

La prima scossa di terremoto in Umbria di magnitudo 4,4 è stata documentata dalle telecamere di sicurezza di un negozio di Gubbio. Le immagini diffuse in rete dal titolare mostrano il tremore del sisma avvenuto alle 16:05. A seguire sono state registrate delle scosse di terremoto nell'area intorno alla città di Perugia: una seconda scossa è avvenuta alle 20.08 di magnitudo 4,6, una successiva alle 20.13 ha avuto un impatto leggermente inferiore. Al verificarsi degli eventi tellurici non si registrano particolari danni se non segnalazioni di distacco di alcune tegole e il cedimento di cornicioni nella zona di la zona di Umbertide, in provincia di Perugia.