Terremoto in Molise, la scossa avvertita “molto forte”. Fuorisede e gente in strada: “Tanta paura”

La paura torna a farsi sentire in Molise: nella terra segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”, si registra una nuova scossa di terremoto, breve ma intensa. Epicentro a Montagano, alle ore 23:52, a pochi chilometri da Campobasso. Il terremoto di magnitudo 4.6 con ipocentro a una profondità di 23 chilometri.

Da giorni il sottosuolo molisano è nervoso, e si registrano tante piccole scosse nettamente avvertite dalla popolazione. E i molisani, a Campobasso come a Montagano, stavolta hanno reagito con attimi di panico. Gente che è scappata in strada, che dormirà nelle auto, che si è portata via valige con vestiti. Tutti dicono di aver paura. Tanti gli studenti fuorisede, scesi in strada per aspettare. La scossa non ha prodotto danni a parte qualche calcinaccio caduto ed è stata avvertita nettamente nelle zone limitrofe, in provincia di Isernia e nell'Alto Casertano, a Napoli, ma anche nel Beneventano e in tutto l'Abruzzo, così come nel Basso Lazio e nella vicina Puglia.