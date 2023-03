Torino, la devastazione continua: vetrina di banca distrutta a martellate - video

Cinque persone sono state arrestate durante gli scontri e 33 portate in questura per accertamenti: di queste, una è stata denunciata per possesso ingiustificato di materiale esplodente e due per possesso ingiustificato di armi. Questo il bilancio - precisato in serata - dopo gli incidenti avvenuti oggi a Torino durante il corteo degli anarchici.

Mazze, martelli, cesoie, petardi di grosse dimensioni, maschere antigas, caschi, scudi e altro abbigliamento per affrontare lo scontro in strada. È una parte del materiale sequestrato dalla digos di Torino ai manifestanti anarchici arrivati nel capoluogo piemontese da tutta Italia e dall'estero (Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Grecia) per manifestare contro il 41-bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito.