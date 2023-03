Torino, la devastazione del corteo anarchico: vetrine e numerose macchine distrutte - video

Le forze di polizia hanno “indotto” il corteo degli anarchici di oggi a Torino in un percorso lontano da quello che i dimostranti avevano individuato come "obiettivi sensibili", e quindi si sono avuti "danneggiamenti incomprensibili" come quelli alle vetrine dei negozi o alle auto parcheggiate. Lo ha detto il questore, Vincenzo Ciarambino. "Se il corteo - ha spiegato - fosse andato a impattare nelle aree che interessavano i manifestanti, come per esempio corso Vittorio Emanuele e la stazione ferroviaria, vi lascio immaginare le conseguenze. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero state devastate le macchine di privati o le vetrine dei negozi di commercianti che devono sbarcare il lunario. Questi sono danneggiamenti incomprensibili e senza criterio. Comunque siamo sicuri di poter identificare gran parte degli autori".