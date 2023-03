Sequestrata discarica a cielo aperto: 35mila litri di olii esausti e centinaia di auto abbandonate

Un'area dismessa e degradata di Villaretto, il “quartiere che non esiste” alle porte di Torino: cumuli di macchine a pezzi e demolite, rifiuti pericolosi e materiali di scarto.

Le immagini documentano quella che è in tutto e per tutto una discarica abusiva a cielo aperto di oltre 7000 mq. La sua scoperta, da parte della Guardia di Finanza, ha portato alla denuncia di sei persone. Due le imprese coinvolte nella gestione della discarica, entrambe attive nel settore dell’autodemolizione.

Allarmante il quadro ambientale che le Fiamme Gialle hanno trovato al loro arrivo dopo un primo giro di ricognizione effettuato a bordo di un elicottero:220 autoveicoli, 35.000 litri di olii esausti e idrocarburi contenuti all’interno di un rimorchio, con percolamenti e abbruciamenti potenzialmente pericolosi per il suolo e la salute pubblica. Ma anche più di 400 tonnellate di rifiuti eterogenei, speciali e non, di origine automotive, e tutti in evidente stato di abbandono.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area alla denuncia all’Autorità giudiziaria di titolari e impiegati, che dovranno rispondere del reato di gestione di discarica non autorizzata.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati alla messa in sicurezza del sito e alla verifica dell’eventuale contaminazione ambientale causata dallo sversamento dei prodotti, in collaborazione con personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale