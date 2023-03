Uno spettacolo così a Los Angeles non si era mai visto: il tornado fa volare i detriti

Un tornado negli Usa si è abbattuto su un sobborgo a Los Angeles, a Montebello. Una persona è rimasta ferita, a quanto risulta al momento. Il tornado si è scatenato strappando i tetti dagli edifici e sollevando in aria le auto.

Sicuramente non è qualcosa di comune per la regione", ha detto la meteorologa Rose Schoenfeld del servizio meteorologico. La persona è rimasta ferita ed è stata portata in un ospedale di Montebello, ha detto Alex Gillman, portavoce della città. Non si conosce la gravità delle ferite.

I detriti dopo il passaggio del tornado erano sparsi su più di un isolato. Gli ispettori hanno controllato 17 edifici nell'area e 11 di loro sono stati etichettati come inabitabili, secondo i vigili del fuoco. Danneggiate anche diverse auto.