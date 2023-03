Tragedia sul lavoro ad Annone Veneto (Venezia), operaio cade da un'impalcatura e muore

Stava lavorando su una impalcatura alta 4 metri, ha perso l'equilibrio, ed è finito in terra. Una caduta che non ha lasciato scampo a Michele Davanzo, 40enne di Musile di Piave, che per conto di una ditta esterna stava lavorando all'impianto di climatizzazione all'interno della tenuta Sant'Anna, a Loncon di Annone Veneto, dove c'è la sede legale e operativa della Genagricola, la più grande azienda agricola italiana facente capo al gruppo Generali.

I Carabinieri di San Stino di Livenza e dell'ispettorato tutela del lavoro, e lo Spisal della Ulss 4, hanno il compito di ricostruire quanto accaduto stamattina poco dopo le 11, ascoltando i colleghi di lavoro e i testimoni. Spetterà invece al medico legale, Antonello Cirnelli, stabilire se la caduta sia stata la causa della morte o se a determinarla sia stato un malore. Intorno allo stabilimento regna un silenzio quasi irreale, nessuno ha voglia di commentare l'ennesima tragedia sul lavoro.